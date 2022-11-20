"هنية" يشيد بجهود "أبو هولي" في تمويل إنشاء صالة نادي خدمات المغازي

غزة-الراي

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بجهود الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية - رئيس دائرة شئون اللاجئين، في تمويل إنشاء الصالة المغطاة لنادي خدمات المغازي بعد الإعلان عن مبلغ 300.000 دولار لإنشاء الصالة.



وأكد هنية خلال اتصال هاتفي مع أبو هولي عن تقديره لجهوده في الوقوف إلى جانب الرياضة ودعمها، مثمنا هذا الموقف وتوفير الدعم للارتقاء بالرياضة الفلسطينية، وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره من جماهير ورياضيي مخيم المغازي.



بدوره شكر أبو هولي اتصال هنية ومباركته لمشروع صالة المغازي، وعبر عن تقديره لجهود هنية في دعم الرياضة وتطوير البنية التحتية.



كما قدم عبد السلام هنية التهنئة لنادي خدمات المغازي وجماهيره على هذا الإنجاز وتمنى أن يتم الاحتفال في أقرب وقت بتدشين الصالة الجديدة، لاحتضان الأنشطة والفعاليات والمواهب الرياضية في المخيم وتحقيق الإنجازات، وشكر بلدية المغازي على جهودها المتواصلة لدعم النادي.



وشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على جهوده الدائمة في دعم البنية التحتية الرياضية في فلسطين، وإتاحة الفرصة لتوفير الصالات والملاعب الملائمة للرياضيين والشباب.

