بيوم الطفل العالمي .. أطفال فلسطين مُقيّدون خلف القضبان

غزة - الرأي

في يوم الطفل العالمي الذي يصادف في الـ 20 من نوفمبر من كل عام، تعتقل سلطات الاحتلال في سجونها 170 طفلًا في ظروف إنسانية صعبة.

ويتعرض الأسرى الأطفال لشتى أشكال التعذيب، وهي:

تعذيب نفسي وجسدي

تحقيق ميداني وإطلاق نار

حرمان من مقومات العيش الآدمي

محاكمات جائرة

حرمان من التعليم ومن الزيارات

اقتحام وتفتيش غرفهم وأقسامهم

غرامات مالية باهظة

50 ألف طفل فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ عام 1967 في انتهاك واضح للمادة رقم 1 و2 لاتفاقية حقوق الطفل وإعلان جنيف لحقوق الطفل عام 1924، والمادة رقم 16 من اتفاقية حماية الطفل.