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الصحة تنظم احتفال بمناسبة يوم الطفل العالمي

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:30

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غزة-الراي 

نظمت دائرة صحة الام والطفل بالإدارة العامة للرعاية الأولية فعالية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل تحت شعار "نحو مستقبل أفضل لجميع الأطفال"، والذي يصادف 20 نوفمبر من العام الحالي 2022، بمشاركة واسعة من الامهات واطفالهن، ومقدمي الخدمة الصحية في مركز صحي شهداء الرمال.

بدوره ، قالت مديرة دائرة صحة الام والطفل د. نهلة حلس ان الأطفال يستحقون الكثير من الرعاية والاهتمام، وخاصة في ظل معاناة ويلات الحروب والحصار والتشرد، مشيرة الى الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة للام والطفل لتقليل المراضة والوفيات.

وذلك من خلال رعاية ومشورة ما قبل الحمل، ورعاية الحوامل، ورعاية الولادة، ورعاية ما بعد الولادة، والزيارات المنزلية، وخدمات تنظيم الاسرة. وأوضحت أن وزارة الصحة تقدم خدمات صحية وقائية وعلاجية ومجانية ضمن برامج كاملة مستدامة منها برنامج خدمات التطعيم، وبرنامج متابعة تور النمو في العيادات، وبرنامج تقصي تأخر النمو والتطور والاعاقات والتدخل الطبي لهم من خلال غرف تنمية الطفولة المبكرة، وبرنامج دعم التغذية الجيدة ومكافحة فقر الدم وسوء التغذية، وبرنامج الرضاعة الطبيعية.

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