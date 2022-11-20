بلدية دير البلح تستقبل وفد من مدرسة رفيدة الأسلمية الثانوية

الوسطى- الرأي

استقبلت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة وفد من مدرسة رفيدة الأسلمية الثانوية للبنات في إطار التواصل المستمر بين الطرفين وخدمة المسيرة التعليمة.

ورحب رئيس البلدية دياب الجرو بالحضور مؤكداً على التعاون المستمر وتسخير إمكانات البلدية المتاحة لدعم المسيرة التعليمية والنهوض بها.

وعبرت مديرة المدرسة عن شكرها للبلدية على الخدمات التي تقدمها للمدينة بشكل عام والقطاع التعليمي بشكل خاص سيما إعادة تبليط شارع مدرسة رفيدة الذي كانت تتجمع فيه المياه خلال فصل الشتاء مما يعرقل حركة مرور طالبات المدرسة من ناحية والمواطنين المراجعين لمقر مكتب العمل والشؤون المدنية لاستكمال معاملاتهم وكذلك مبنى الهلال الأحمر.

وتناول اللقاء الحديث عن رزمة المشاريع التي يتم منحها للبلديات والمعايير والأسس التي يتم العمل من خلالها، حيث أكد رئيس البلدية أن البلدية تسعى لتنفيذ أكبر عدد من المشاريع التطويرية بالمدينة للارتقاء بها.

كما استمع رئيس البلدية لعدد من الاحتياجات المتعلقة بالمدرسة وإمكانية توفيرها، وفي نهاية اللقاء تم تقديم درع شكر وتقدير للبلدية على جهودها المستمرة في خدمة المدينة وأبنائها.