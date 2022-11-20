الزراعة تشدد على أهمية تحصين الأغنام ضد الأمراض لتقليل الخسائر

غزة-الراي

عقدت الإدارة العامة للارشاد وخدمات المزارعين "دائرة الإنتاج الحيواني" ممثلة بمدير الدائرة طاهر م.ابو حمد، وم.سهيل نعيم رئيس قسم المجترات وبمشاركة م. محمد أبو عاصي من قسم الإنتاج الحيواني بمديرية الإرشاد وخدمات المزارعين في محافظة غزة،ندوة ارشادية ندوة حول أهمية الإنتاج الحيواني بمحافظة غزة.



من جانبه ،رحب م. طاهر أبوحمد بالمزارعين وشكرهم على حضورهم، مؤكداً على أهمية الإنتاج الحيواني في الدخل العام، ودوره في توفير فرص عمل للكثير من الشباب، موضحاً أهمية تربية الأغنام والماعز، موضحا أنها مهنة الانبياء والمرسلين.

وشدد على أهمية تحصين الأغنام والماعز ضد الأمراض للحفاظ عليها وتقليل الخسائر المادية.



بدوره، أوضح محمد ابو عاصي طرق التربية الحديثة للاغنام و التغذية السليمة للحيوانات للحصول على أفضل انتاج.



في السياق قدم سهيل نعيم اهم الإرشادات الخاصة بحماية الحيوانات في فصل الشتاء من التيارات الهوائية، ومع دخول مياه الإطار إلى الحظائر، إضافة لأهمية حماية المواليد وتدفئة قسم المواليد لمنع إصابة المواليد بالأمراض ، موضحا الأمراض التي تصيب الأغنام والتحصينات الواجب اعطائها للحيوانات لتفادي الامراض ولتقليل الخسائر.



وفي نهاية اللقاء تم الرد على أسئلة المربين، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.

