وكالة الرأي الفلسطينية "التوجيه السياسي والمعنوي بالوسطى تنظم مسابقة ثقافية وكالة الرأي الفلسطينية البحرية تحذر الصيادين من اصطياد سمكة" الأرنب" وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تبدأ حملة مركزية لمتابعة التعديات على الأراضي الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشدد على أهمية تحصين الأغنام ضد الأمراض لتقليل الخسائر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تستقبل وفد من مدرسة رفيدة الأسلمية الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتفقد مزارعي الحمضيات لتقدير الإنتاج هذا الموسم وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت غداً الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنظم احتفال بمناسبة يوم الطفل العالمي وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية طواقم مجمع الشفاء تُجري عملية قسطرة نادرة عالميًا
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تشدد على أهمية تحصين الأغنام ضد الأمراض لتقليل الخسائر

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:24

111
111

غزة-الراي 
عقدت الإدارة العامة للارشاد وخدمات المزارعين "دائرة الإنتاج الحيواني" ممثلة بمدير الدائرة طاهر م.ابو حمد، وم.سهيل نعيم رئيس قسم المجترات وبمشاركة م. محمد أبو عاصي من قسم الإنتاج الحيواني بمديرية الإرشاد وخدمات المزارعين في محافظة غزة،ندوة ارشادية ندوة حول أهمية الإنتاج الحيواني بمحافظة غزة.


من جانبه ،رحب م. طاهر أبوحمد بالمزارعين وشكرهم على حضورهم، مؤكداً على أهمية الإنتاج الحيواني في الدخل العام، ودوره في توفير فرص عمل للكثير من الشباب، موضحاً أهمية تربية الأغنام والماعز، موضحا أنها مهنة الانبياء والمرسلين.

وشدد على أهمية تحصين الأغنام والماعز ضد الأمراض للحفاظ عليها وتقليل الخسائر المادية.


بدوره، أوضح محمد ابو عاصي طرق التربية الحديثة للاغنام و التغذية السليمة للحيوانات للحصول على أفضل انتاج.


في السياق قدم سهيل نعيم اهم الإرشادات الخاصة بحماية الحيوانات في فصل الشتاء من التيارات الهوائية، ومع دخول مياه الإطار إلى الحظائر، إضافة لأهمية حماية المواليد وتدفئة قسم المواليد لمنع إصابة المواليد بالأمراض ، موضحا الأمراض التي تصيب الأغنام والتحصينات الواجب اعطائها للحيوانات لتفادي الامراض ولتقليل الخسائر.


وفي نهاية اللقاء تم الرد على أسئلة المربين، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إصدار كتاب "لسنا أرقاماً" للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟