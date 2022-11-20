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سلطة الأراضي تبدأ حملة مركزية لمتابعة التعديات على الأراضي الحكومية

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:37

غزة - الرأي

بدأت سلطة الأراضي في غزة، اليوم الأحد، حملة مركزية لمتابعة التعديات على الأراضي الحكومية.

وشملت الحملة التي بدأت بمشاركة رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز ومدير مكتب أملاك الحكومة في رفح م. طارق أبو يونس وقوات الشرطة جولة ميدانية على العديد من الأراضي الحكومية وتوجيه اخطارات ومحاضر ضبط للمتعدين.

وقال الباز، إن الحملة بمحافظة خان يونس وستنطلق خلال الأيام القادمة في كافة محافظات القطاع في سبيل المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعديات وإزالة الحديثة منها.

وشدد على أن طواقم التفتيش والمتابعة تعمل لمنع التعديات واتخاذ المقتضى القانوني بحق المتعدين قبل البدء بعملية الإزالة .

ودعا الباز المواطنين لعدم التعدي أو القيام بأي بيوعات أو انشاء أي منشآت أو اشغالات على الأراضي الحكومية.

وأشار رئيس سلطة الأراضي الى أن طواقم سلطة الأراضي اتخذت خلال هذه الحملة المقتضى القانوني بحق عدد من المتعدين على الأراضي الحكومية تمهيداً لاستكمال الإجراءات بحقهم وإزالة التعدي حسب ما ينص عليه قانون تجريم التعديات رقم 5/2017 .

وأوضح إنه ورغم المتابعة الدائمة للتعديات إلا أنه يوجد هناك تجرؤ كبير وواضح من قبل المواطنين على التعدي بكل أشكاله.

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