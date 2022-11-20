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البحرية تحذر الصيادين من اصطياد سمكة" الأرنب"

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:40

غزة- الرأي

حذرت الشرطة البحرية بغزة، الصيادين من صيد سمك الأرنب السام، مؤكدة على ضرورة إعادته للبحر فور اصطياده وعدم إخراجه للموانئ والمراسي.

وأكدت في تصريح لها اليوم، أنه وفي وحال تم ضبط سمك الأرنب داخل أي مركب صيد أو بحوزة أي صياد أو تاجر سمك سيتم إحالته للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقه.

في سياق آخر، طالبت الشرطة البحرية، الصيادين، بعد إرساء مراكب المجداف خارج نقاط التجمع التي تم تخصيصها لمراكب المجداف في جميع محافظات القطاع.

وشددت على أنه سيتم مصادرة أي مركب مجداف خارج نقاط التجمع المعتمدة للصيادين، وإزالة الأكشاك الموجودة خارج التجمعات وغير المطابقة للمواصفات المعتمدة، وسيتم أخذ المقتضى القانوني الازم بحق المخالفين.

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