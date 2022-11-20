"التوجيه السياسي والمعنوي بالوسطى تنظم مسابقة ثقافية

غزة- الرأي

نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالمحافظة الوسطى مسابقة ثقافية بعنوان "معارف مقدسية" للأجهزة الأمنية.

وشارك في المسابقة (جهاز الشرطة، مديرية الخدمات الطبية، مديرية الدفاع المدني، مركز إصلاح وتأهيل الوسطى، جهاز الأمن الوطني)

وفاز بالمركز الأول كل من جهاز الشرطة وجهاز التأهيل والإصلاح.

جاء ذلك بحضور د. محمد جبر مدير التوجيه السياسي في المحافظة ولفيف من ضباط المكتب ومقدم ماجد كلوب مدير العلاقات العامة في الشرطة، ومقدم إياد تمراز مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني.

وفي ختام المسابقة تقدم د. جبر بالشكر للأجهزة المشاركة، مقدماً التهاني للجهازين الفائزين، وأعلن عن تكريمهم في طوابير مركزية قريبة.