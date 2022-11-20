"الشرطة المجتمعية" تُنهي عدة خلافات مالية بالوسطى ورفح

غزة-الراي

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظتي الوسطى ورفح عدة خلافات مالية بين عدد من المواطنين بقيمة 17 ألف دينار أردني.

بدوره ، أوضحت الشرطة المجتمعية بالوسطى أن قسم الأسرة والطفولة بالاشتراك مع قسم التواصل المجتمعي أنهى خلافاً مالياً وأسريا بقيمة 11 ألف 300 دينار بين مواطن وزوجته متمثلة بمبلغ مالي ومصاغ ذهبي.

من جانبه، أنهى قسم دير البلح خلافاً مالياً بين مواطنين عبارة عن دين شرعي بقيمة 2500 دينار.

وبينت الشرطة المجتمعية بالوسطى أن قسم حل النزاعات أنهى خلافاً مالياً بين مواطنين بقيمة 4 آلاف و275 شيكل نتيجة معاملات مالية بينهما، في حين أنهى قسم الشرطة المجتمعية بمركز النصيرات خلافاً مالياً بقيمة ألف دينار بين مواطنين نتيجة معاملة شراء منزل.

في سياق متصل، أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة رفح خلافاً مالياً بين مواطنين على خلفية دين شرعي بقيمة 1300 دينار.

ولفتت الشرطة المجتمعية إلى أنها أنهت الخلافات المذكورة بعد التواصل مع جميع الأطراف والوصول إلى حلول توافقية بينهم وفق الأصول