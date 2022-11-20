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تعليم الغرب ينفذ مسابقة القرآن الكريم بعنوان "سفير القرآن"

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:12

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غزة-الراي 
نفذت مديرية التربية والتعليم غرب غزة؛ مسابقة القرآن الكريم بعنوان (سفير القرآن)، لمدارس البنات في قاعة مركز التدريب والتأهيل التابع للمديرية، وحضر افتتاح المسابقة أ.حمدي الدلو مدير التربية والتعليم غرب غزة، وأ.خالد المزين مدير الدائرة الإدارية، ود.جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، وأ.تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، ود.عاهد مرتجى رئيس قسم التدريب، ومسير قسم الأنشطة أ.محمد كباجة إلى جانب لجنة تحيكم المسابقة د.رندة زينو، وأ.نجلاء الخضري.


بدوره،  أعرب الدلو عن إعجابه وسروره بهذه الثلة من الطالبات المشاركات في المسابقة، مثمناً في الوقت ذاته جهود لجنة التحكيم وقسم الأنشطة التربوية، وتحدث عن أهمية تنفيذ هذه المسابقات في اكتشاف المواهب الطلابية وتعزيز الطالبات المشاركات، وتحفيزهم على حفظ القرآن الكريم أو أجزاء منه، وأن هذه المسابقة تعمل على زرع القيم الدينية النبيلة في نفوس الطالبات.


يذكر أن المسابقة تشتمل على عدد من المستويات هي المستوى الأول ويستهدف طلبة الصفوف من الرابع إلى السادس، ويتم اختبارهم في حفظ 5 أجزاء من اختيار الطالب.
أما المستوى الثاني فيستهدف طلبة الصفوف من السابع الأساسي حتى التاسع الأساسي ويتم اختبار الطالب في حفظ 10 أجزاء من اختيار الطالب.


فيما يستهدف المستوى الثالث طلبة الصفوف العاشر وحتى الثاني عشر ويتم اختبارهم في حفظ 20 جزءاً من اختيار الطالب، أما المستوى الرابع فيستهدف كافة المراحل ويتم اختبار الطالب في حفظ القرآن كاملاً.
 

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