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مستوطنون يصيبون طفلاً بالخليل واعتداء للجنود في بيت لحم

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:41

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب طفل فلسطيني، مساء اليوم الأحد، جراء اعتداء مستوطنين عليه، بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" الجاثمة على أراضي المواطنين، شرق الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اعتدوا على الطفل يزن منجد الرجبي بالضرب المبرح، ما أدى لإصابته بجروح في وجهه نقل إثرها إلى مستشفى عالية الحكومي.

في سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب، مساء اليوم الأحد، على طفلتين في قرية كيسان، شرق بيت لحم.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الطفلتين الشقيقتين رغد ودينا مصطفى عبيات (14 و13 عاماً) قرب مستوطنة "ابي هناحل"، بحجة تواجدهما في أراض تحت "السيادة الإسرائيلية".

يشار إلى أن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين تصاعدت خلال الفترة الأخيرة بحق المزارعين في قرية كيسان، بهدف تهجيرهم من أراضيهم.

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