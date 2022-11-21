مارتين بويل يترك المنتخب الأسترالي قبل انطلاق المونديال بسبب الإصابة

يغيب مارتين بويل، جناح فريق هيبرنيان الأسكتلندي، عن حملة المنتخب الأسترالي في بطولة كأس العالم بسبب إصابة في الركبة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أن بويل غاب عن آخر ثلاث مباريات لفريقه قبل فترة التوقف الخاصة بكأس العالم بسبب المشكلة، ولكنه كان يأمل أن يكون متاحا للعب في قطر.

وأكد المنتخب الأسترالي الأحد، أنه استُبعد من المنتخب.

وتم استدعاء ماركو تيليو، جناح فريق ميلبورن سيتي، ليكون بديلا لبويل قبل أن يخوض المنتخب الأسترالي أولى مبارياته في المونديال أمام فرنسا الثلاثاء.

وقال غراهام أرنولد مدرب المنتخب الأسترالي لكرة القدم، للموقع الرسمي للاتحاد الأسترالي: “كلنا نشعر بمارتين، إنها ضربة موجعة له قبل انطلاق البطولة”.

وأضاف: “كان جزء لا يتجزأ من رحلتنا نحو الوصول لقطر، ونشكره على كل شيء قدمه للمنتخب الأسترالي خلال هذه الحملة”.

وتابع: “نشكر ناديه أيضا، الذي فعل كل ما يمكنه للمساعدة. سيعود، لا يمكننا الانتظار لرؤيته وهو يرتدي قميص المنتخب العام المقبل”.

(د ب أ)