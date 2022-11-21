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ما الذي يسبب الاضطرابات العقلية عند الأطفال؟

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:43

ما الذي يسبب الاضطرابات العقلية عند الأطفال؟
ما الذي يسبب الاضطرابات العقلية عند الأطفال؟

السبب الدقيق لمعظم الاضطرابات النفسية  عند الأطفال غير معروف ، ولكن تشير الأبحاث إلى أن مجموعة من العوامل ، بما في ذلك الوراثة ، وعلم الأحياء ، والصدمات النفسية ، والضغط البيئي ، قد تكون متضمنة هذه الأسباب وفقا لما نشره موقع webmd

وهناك عدة أنواع مختلفة من الاضطرابات النفسية التي يمكن أن تصيب الأطفال والمراهقين ، بما في ذلك:

اضطرابات القلق: يستجيب الأطفال المصابون باضطرابات القلق لأشياء أو مواقف معينة بالخوف والرهبة ، وكذلك بعلامات جسدية للقلق (العصبية) ، مثل سرعة ضربات القلب والتعرق .

اضطراب نقص الانتباه و فرط النشاط (ADHD): يعاني الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عمومًا من مشاكل في الانتباه أو التركيز ، ولا يبدو أنهم يتبعون التوجيهات ، كما أنهم يشعرون بالملل و الإحباط بسهولة من المهام. كما أنهم يميلون إلى التحرك باستمرار ويكونون مندفعين (لا تفكر قبل أن يتصرفوا).

اضطرابات السلوك التخريبية: يميل الأطفال المصابون بهذه الاضطرابات إلى تحدي القواعد وغالبًا ما يتسببون في اضطراب في بيئات منظمة ، مثل المدرسة.

اضطرابات النمو المنتشرة : الأطفال المصابون بهذه الاضطرابات مرتبكون في تفكيرهم ولديهم عمومًا مشاكل في فهم العالم من حولهم.

اضطرابات الأكل : تنطوي اضطرابات الأكل على المشاعر والمواقف الشديدة ، فضلاً عن السلوكيات غير العادية المرتبطة بالوزن و / أو الطعام.

اضطرابات الإخراج: الاضطرابات التي تؤثر على السلوك المرتبط باستخدام الحمام. التبول اللاإرادي ، أو التبول في الفراش ، هو أكثر اضطرابات الإخراج شيوعًا.

اضطرابات التعلم والتواصل: يعاني الأطفال المصابون بهذه الاضطرابات من مشاكل في تخزين المعلومات ومعالجتها ، فضلاً عن ربط أفكارهم وأفكارهم.

الاضطرابات العاطفية (المزاجية): تتضمن هذه الاضطرابات الشعور المستمر بالحزن و التغير السريع في الحالة المزاجية ، وتشمل الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب. يُطلق على التشخيص الأحدث اسم اضطراب خلل تنظيم المزاج التخريبي ، وهو حالة الطفولة والمراهقة التي تنطوي على تهيج مزمن أو مستمر ونوبات غضب متكررة.

الفصام: يتضمن هذا الاضطراب تصورات وأفكارًا مشوهة.

اضطرابات التشنج اللاإرادي: تتسبب هذه الاضطرابات في قيام الشخص بأداء متكرر ومفاجئ وغير إرادي (لا يتم عن قصد) ، وفي كثير من الأحيان حركات وأصوات لا معنى لها ، تسمى التشنجات اللاإرادية.

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