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علماء ورواد الفضاء يتحولون إلى منصات أخرى وسط مشكلات تويتر

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:58

علماء ورواد الفضاء يتحولون إلى منصات أخرى وسط مشكلات تويتر
علماء ورواد الفضاء يتحولون إلى منصات أخرى وسط مشكلات تويتر

دفعت المخاوف بشأن الأوضاع في منصة تويتر بعد تولى إيلون ماسك رئاسة الشركة، العديد من المستخدمين إلى ترك الموقع بالكامل أو على الأقل التهديد بذلك، ولا يقتصر الأمر على المعلقين السياسيين أو المؤثرين على تويتر؛ هدد عدد من العلماء ورواد الفضاء بتسجيل الخروج من موقع تويتر نهائيًا.
 
وفقا لما ذكره موقع "Space"، تعد هذه التحركات جزءًا من اتجاه أكبر تحت علامة التصنيف #TwitterMigration، والتي تنطلق من بين كثيرين في مجتمع Twitter العلمي، بما في ذلك عالم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي السابق في جوجل ، Timnit Gebru ، وعالمة الفيزياء الفلكية Chanda Prescod-Weinstein وآخرين.
 
كما يعتقد آخرون أن ماسك هو الشخص المناسب تمامًا لمواجهة التحدي المتمثل في تحويل تويتر إلى الربحية، نظرًا لنجاحه مع SpaceX.
 
بغض النظر عن مصير تويتر النهائي، أدى مناخ تويتر في الأسابيع الأخيرة إلى زيادة في عدد المستخدمين النشطين شهريًا لـ Mastodon، وهو إطار عمل للشبكات الاجتماعية لا مركزي وخالي من الإعلانات يعمل كمجموعة من خوادم Discord المستقلة أو مجتمعات Reddit أكثر من كونه واحدًا موحدًا، ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Mastodon، يوجين روشكو، يوجد الآن أكثر من مليون مستخدم نشط شهريًا على Mastodon.
 
قد يكون هذا عدد صغير بالنسبة لما يقرب من ربع مليار مستخدم نشط يوميًا على تويتر، كما ورد في الكشف المالي الأخير على تويتر في يوليو 2022، لكنه مع ذلك يمثل معلمًا رئيسيًا لمنصة الوسائط الاجتماعية التي يديرها المتطوعون.
 
قد يكون اضطراب تويتر محرجًا بالنسبة للبعض في مجتمع الفضاء، الذين يجدون أنفسهم فعليًا في تمرد ضد الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX الذي يمكن القول إنه فعل الكثير لتنشيط رحلات الفضاء الأمريكية في العقد الماضي أكثر من أي شخص آخر،  لكن بالنسبة للعديد من علماء الفلك، قد يكون تويتر هو أحدث شيء دمره ماسك بالنسبة لهم.

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