السياحة تحفز النهوض بالقطاع السياحي بغزة

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة على أهمية النهوض بالاستثمار والسياحة الداخلية داخل أروقة البلدية القديمة بمدينة غزة، بما يعزز من النهوض الإقتصادي المحلى، وخلق بيئة ايجابية تشمل مرافق تراثية للسواح المحليين وأصحاب المسارات التعريفية بالهوية والإرث الفلسطيني داخل البلدة والمعالم التاريخية العريقة فيها، مؤكداً على تحفيز الوزارة للمنشأت السياحية وهيئة المطاعم والفنادق بالاستثمار فى البلدة القديمة وربط السياحة بالمعالم التاريخية الفلسطينية .

جاء ذلك أثناء جولة تفقدية قام بها د. خلة والمدراء العامون للسياحة والآثار، زار خلالها مطعم أبو زهير التراثي الذي يعد ضنموذج للمطاعم الفلسطيني التراثي فى احياء غزة العتيقة.

وشكرت إدارة مطعم ابوزهير الوزارة على هذه اللفتة التي تبين مدى اهتمام الجهات الرسمية بهذه المآثر والحفاظ عليها.

وأهدي وفد الوزارة القائمين على المطعم نسخة من الدليل الأثري لغزة هاشم بوابة الشام.