وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة المياه يناقش عدة تقارير مع التشريعي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2398) الاثنين 21 نوفمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تعلن نتائج امتحان المستوى للعام 2022-2023 وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل وكالة الرأي الفلسطينية شهيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف طلبات العلاج المسجلة خلال شهر 2021/12 وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابة في 8 حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة تنظم اللقاء التعريفي بنظام لجان الأحياء وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم وقفة للأطفال في اليوم العالمي للطفل
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم تشرع في تنفيذ خطة تسويقية لتلبية احتياجاتها من المشاريع

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:31

التعليم تشرع في تنفيذ خطة تسويقية لتلبية احتياجاتها من المشاريع
التعليم تشرع في تنفيذ خطة تسويقية لتلبية احتياجاتها من المشاريع

غزة-الرأي

شرعت دائرة المشاريع في الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بوزارة التعليم في تنفيذ خطتها التسويقية لاحتياجات الوزارة من مشاريع للعام 2023 والمنبثقة عن الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2022 - 2024.

وأفاد م. خلدون محمد مدير دائرة المشاريع بأن هذه الخطوة تأتي في إطار توفير الدعم وحشد الموارد لتلبية احتياجات الميدان التعليمي من مشاريع وبرامج.

وبين أنه تم التعرف على الاحتياجات بناء على خطة دائرة المشاريع وعقد لقاءات مع الإدارات العامة بالوزارة، حيث تم ترجمة هذه الاحتياجات إلى مقترحات مكتوبة بهدف تسويقها لدى الشركاء والمانحين أصحاب التدخلات ذات العلاقة. 

وأكد أنه جرى تصنيف تلك المشاريع إلى ثلاثة أنواع وهي: مشاريع تطويرية تنموية، مشاريع إغاثية ذات طابع تنموي، مشاريع الاستجابة لحالات الطوارئ.

و تمت زيارة عدد من المؤسسات الشريكة مثل: الإغاثة الإسلامية بفلسطين، مؤسسة قطر الخيرية، الإغاثة الطبية الفلسطينية ومؤسسة الخير -فلسطين، وسيجري استكمال تلك الخطة التسويقية لتحقيق أكبر دعم ممكن من شأنه أن يلبي احتياجات الوزارة بما يعود بالنفع والفائدة على العملية التعليمية والطلبة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إصدار كتاب "لسنا أرقاماً" للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟