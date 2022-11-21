التعليم تشرع في تنفيذ خطة تسويقية لتلبية احتياجاتها من المشاريع

غزة-الرأي

شرعت دائرة المشاريع في الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بوزارة التعليم في تنفيذ خطتها التسويقية لاحتياجات الوزارة من مشاريع للعام 2023 والمنبثقة عن الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2022 - 2024.

وأفاد م. خلدون محمد مدير دائرة المشاريع بأن هذه الخطوة تأتي في إطار توفير الدعم وحشد الموارد لتلبية احتياجات الميدان التعليمي من مشاريع وبرامج.

وبين أنه تم التعرف على الاحتياجات بناء على خطة دائرة المشاريع وعقد لقاءات مع الإدارات العامة بالوزارة، حيث تم ترجمة هذه الاحتياجات إلى مقترحات مكتوبة بهدف تسويقها لدى الشركاء والمانحين أصحاب التدخلات ذات العلاقة.

وأكد أنه جرى تصنيف تلك المشاريع إلى ثلاثة أنواع وهي: مشاريع تطويرية تنموية، مشاريع إغاثية ذات طابع تنموي، مشاريع الاستجابة لحالات الطوارئ.

و تمت زيارة عدد من المؤسسات الشريكة مثل: الإغاثة الإسلامية بفلسطين، مؤسسة قطر الخيرية، الإغاثة الطبية الفلسطينية ومؤسسة الخير -فلسطين، وسيجري استكمال تلك الخطة التسويقية لتحقيق أكبر دعم ممكن من شأنه أن يلبي احتياجات الوزارة بما يعود بالنفع والفائدة على العملية التعليمية والطلبة.