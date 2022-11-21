التعليم الشرعيّ بالأوقاف يناقش كتاب "فقه الأولويّات للإمام القرضاوي"

غزة- الرأي

عقدت الدائرة العلميّة بوحدة التعليم الشرعيّ في وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلاميّة ومجموعة غزة للعلوم الشرعيّة لقاءً علميًّا؛ لمناقشة كتاب (فقه الأولويّات للإمام القرضاوي)، استهدف طلبة العلم المهتمّين بتراث الشيخ القرضاوي.

جاء ذلك، بحضور ومشاركة د. يونس الأسطل النائب في المجلس التشريعيّ، و د. محمود عجور رئيس لجنة الإفتاء بالكلية الجامعيّة وأستاذ الفقه وأصوله، ومدير عام التعليم الشرعيّ أ. كفاح الرملي، ومدير الدائرة العلميّة د. أحمد أبو دلال.

بدوره استعرض الأسطل خلال حديثه أهمية كتاب فقه الأولويّات في وقتنا المعاصر، وسبل الاهتمام بفقه الإمام القرضاوي وتراثه، وتناول شرح النصف الأول من كتاب فقه الأولويّات بالتوضيح والبيان.

من جهته، تناول عجور النصف الثاني من كتاب فقه الأولويّات بالشرح والمناقشة، تخلّله مداخلات ومناقشات واستفسارات علميّة عن محتوى الكتاب.

من ناحيتها، أكّدت الرملي أنّ اللقاء يأتي تكريمًا لمسيرة العلّامة القرضاوي، من خلال تقديم شروحات وافية ومفصَّلة للمهتمّين بالكتب التي عكف القرضاوي على كتابتها طوال فترة حياته؛ من أجل خدمة الدين، وتزويد الطلاب بعلوم الدين التي تهدف إلى الارتقاء بهم في مجال العلوم الشرعيّة.