اللجنة الحكومية الموحدة لنظام الشاليهات تناقش آليات التحول الرقمي

غزة-الرأي

ناقشت اللجنة الحكومية للنافذة الموحدة لنظام الشاليهات خلال أربعة اجتماعات آليات التحول الرقمي في تنفيذ إجراءات التراخيص الموحدة بين الجهات الحكومية والمنشئات السياحية بشكل دقيق ومنظم ومتسلسل يسهم بتسهيل الإجراءات على المواطنين والمنشئات السياحية.

وأوضح رئيس اللجنة د. زكريا الهور أن اللجنة والممثلة من أربع وزارات هي وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وسلطة المياه ووزارة الصحة تهدف إلى توحيد الإجراءات لمنح التراخيص السياحية من الجهات المختصة الحكومية وتحويل المعاملات من ورقية إلى الكترونية رقمية بهدف تسهيل الإجراءات لأصحاب الشاليهات وتوحيد منظومة العمل في القطاع السياحي، وتحقيق جودة الخدمة السياحية للمواطن الفلسطيني الذي يستحق التقدير والرفاهية الآمنة.

وخرجت اللجنة بتوصيات أبرزها تسهيل المهام على أصحاب الشاليهات والبالغ عددها 400 شاليه سياحي بدءاً من تقديم ترخيص الشاليه عبر النافذة الالكترونية مروراً بمتابعة التراخيص ومتطلبات الجودة والتي تشمل إجراءات سلطة المياه وجودة البيئة ومنح التراخيص الحرفية اللازمة وآليات التحصيل المالي وتوحيد اجراءاته، وإجراءات السلامة للدفاع المدني والإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتي تتابعها وزارة الصحة.

وبين د.الهور أن مرحلة التنفيذ لتطبيق برنامج النافذة الرقمية يشمل جميع الإجراءات المتعلقة بالأنظمة والتعليمات، وستعمل اللجنة على تهيئة التدريب للعاملين على البرنامج الرقمي، وإنتاج وسائل تعليمية لذوي المنشئات السياحية للتدريب على الاستخدام الرقمي للبرنامج وتفاصيله.