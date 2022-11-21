كيف ستتعامل النقل والمواصلات مع المركبات غير المسجلة لديها ؟

غزة - الرأي:

قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات، إن الوزارة أصدرت عدة قرارات للتعامل المركبات الغير مسجلة لديها والتي يتم ضبطها من قبل شرطة المرور.

وذكر عرفات في حديث لـ"الرأي" اليوم الاثنين، أن هناك ثلاثة أنواع من المركبات المضبوطة، وكل نوع له آلية خاصة للتعامل معه من خلال لجنة خاصة تتبع للإدارة العامة للشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصلات.

وبين أن التعامل مع تلك المركبات من قبل اللجنة سيكون وفق ثلاثة أمور هي: عمر المركبة وحالتها الفنية وسلامة رقم الشاصي.

وقال إن النوع الأول يختص بالمركبات الغير مسجلة والغير مجمعة وذات شاصي أصلي، حيث يتم تخير المواطن صاحب المركبة، ما بين ترخيص المركبة واستيفاء الرسوم الجمركية أو تلحيمها بعد مرور شهرين على تاريخ حجزها.

أما النوع الثاني فيختص بالمركبات الغير مسجلة ومجمعة، بحيث يتم التعامل معها على أساس عمرها وحالتها الفنية وسلامة رقم الشاصي.

أما النوع الثالث فيختص بالمركبات الغير مسجلة وغير مجمعة وذات شاصي مزيف حيث يتم التعامل معها من قبل اللجنة على أساس عمر المركبة وحالتها الفنية.

وطالب عرفات المواطنين بتسوية أوضاع المركبات التي يتم ضبطها من قبل شرطة المرور وفق المعاير الخاصة التي تعمل عليها اللجنة المختصة.

وأشار إلى وجود حملة سارية على جميع المركبات سواء كانت غير مسجلة أو منتهية الترخيص فقط بحيث يتم ضبطها وحجزها.