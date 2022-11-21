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وزارتا الاقتصاد والعمل ينظمان جولة ميدانية لمصانع المحافظة الوسطى

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:28

وزارتا الاقتصاد والعمل ينظمان جولة ميدانية لمصانع المحافظة الوسطى
وزارتا الاقتصاد والعمل ينظمان جولة ميدانية لمصانع المحافظة الوسطى

الوسطى- الرأي

نظمت وزارتي الاقتصاد الوطني والعمل جولة مشتركة لعدد من المصانع بالمحافظة الوسطى.

وشارك في الجولة مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني بالمحافظة الوسطى أ. محمود شقفة ومدير مكتب الوسطى بوزارة العمل أ. مجدي أبو غالي.

وقال شقفة ، إن  الجولة المشتركة تأتي للتأكد من مدي التزام أصحاب المصانع والمنشآت بالشروط والتعليمات الصحية الواجب اتباعها أثناء العمل للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وتم خلال الجولة توجيه التعليمات والارشادات الفنية الخاصة بالمصانع وتفقد خطوط الانتاج وتوضيح أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الخاصة بالمكان والعاملين.

وزارتا الاقتصاد والعمل ينظمان جولة ميدانية لمصانع المحافظة الوسطى 315646602_499486955545853_1876463977282104916_n
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