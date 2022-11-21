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حماية المستهلك تنظم 180 زيارة تفتيشية للأسواق و المحلات التجارية

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:51

حماية المستهلك تنظم 180 زيارة تفتيشية للأسواق و المحلات التجارية
حماية المستهلك تنظم 180 زيارة تفتيشية للأسواق و المحلات التجارية

غزة-الرأي
نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، جولات صباحية ومسائية على الأسواق والمحلات التجارية لمراقبة مدى التزام التجار بالأسعار وتوفر الظروف الصحية للمواد الغذائية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن طواقم حماية المستهلك نظمت خلال الأسبوع الحالي 15 جولة تفتيشية شملت زيارة 165 محل تجاري وأسواق في محافظات غزة.
وتم خلال الجولات تحرير 21 محضر ضبط لبعض السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات الفلسطينية، وتحرير 15 محضر اتلاف لسلع ومنتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي.

وبينت الوزارة، أنه تم سحب عينات لمنتجات غذائية لإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية وصالحة للاستخدام الادمي.

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