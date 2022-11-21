مدرسة الفارابي الأساسية تُنفذ ورشة تدريبية في مجال" التربية الخاصة"

غزة-الرأي

نفذّت مدرسة الفارابي الأساسية "ب" المشتركة، ورشة عمل لمعلمي التربية الخاصة بعنوان "لقاؤنا من أجل اقرأ"، وذلك بالشراكة مع قسم الإرشاد والتربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم غرب غزة.

وقام بالتدريب في الورشة المعلمة عبير النادي، حيث تحدثت عن عدة موضوعات تربوية مثل كيفية التعامل مع الأطفال، ومنهم فئة صعوبات التعلم، وكيفية إعداد الوسائل التعليمية وآلية توظيفها لشرح المهارات الأساسية التي يتم تعليمها للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مبحثي اللغة العربية والرياضيات.

وحضر الورشة محمد الربعي رئيس قسم الإرشاد، وأ. رائدة مقبل منسق النوعية، وأ. نعمة الحواجري مديرة المدرسة، ومشرفي التربية الخاصة في المديرية إيمان الحاج، وأ.سهيل أبو راس، ومشرفي الإرشاد في المديرية أ.محمد أبو رحمة، ود. محمد حمادة، ومشرفات المرحلة أ.سعدة السالمي، ود. حنان أبو سكران.

ورحّبت مديرة المدرسة أ.نعمة الحواجري بالحضور والمشاركين، مؤكدة أن هذا النشاط يفيد في الارتقاء بالمستوى التحصيلي للطلبة، مقدمة الشكر للمعلمة على هذا الجهد المتميز.

وخلال اللقاء فتح باب النقاش حول الموضوعات المطروحة، وفي الختام تم منح شهادة شكر وتقدير للمعلمة على جهودها المتميزة في تنفيذ الورشة.