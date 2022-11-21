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أوقاف رفح تختتم دورة تأهيل داعيات في المحافظة

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:41

أوقاف رفح تختتم دورة تأهيل داعيات في المحافظة
أوقاف رفح تختتم دورة تأهيل داعيات في المحافظة

رفح- الرأي
اختتم قسم الدعوة والإرشاد بمديريّة أوقاف رفح، بالتعاون مع جمعية حوّاء المستقبل دورة تأهيل داعيات وطالبات العلم الشرعيّ، بحضور مدير المديريّة أ. محمد أبو عامر، ولفيف من الداعيات في القسم.

وأوضح أبو عامر أهمية الدورة في تنمية قدرات طالبات العلم الشرعيّ، وإكسابهنّ المعرفة في علوم الدعوة، وبيان أهميتها ووسائلها من خلال الاستدلال بالأحاديث النبويّة، والاستفادة من النماذج السابقة من عمل الدعاة المؤثّرين؛ لإحداث اختراق جوهريّ في تطوير شخصية الداعية وصقلها.

وفي سياق آخر، نفّذ القسم لقاءً مع الواعظات في المحافظة؛ بهدف الاطلاع على أهم الإنجازات، والارتقاء بالعمل الدعويّ، وتقسيم المهام الموكلة إليهنّ، وتنفيذ ما تبقّى من خطة عام 2022، وبرنامج غرس القيم، والالتزام بالعبء الوظيفيّ المطلوب من موظّفة الشؤون الدينيّة.

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