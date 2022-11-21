"المواصفات والمقاييس" تنظم زيارات ميدانية لفحص صهاريج الوقود

غزة-الرأي

نظمت مؤسسة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني زيارات ميدانية على صهاريج الوقود في قطاع غزة.

وتم زيارة كل من المركزين المعتمدين لدى المؤسسة وهما شركة أبناء محمد عبدالعال ومركز القناعة للاطلاع على سير العمل داخلهما.

وتأتي هذه الزيارات ضمن أعمال المتابعة الدورية على مراكز فحص صهاريج في القطاع للتأكد من جودتها وسلامتها.

وشارك في الجولة م عماد الحوراني، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس وأعضاء اللجنة من وزارة المواصلات والاقتصاد والهيئة العامة للبترول.

واطلعت اللجنة عن كثب على تقارير وجودة الإجراءات المتبعة بتلك المراكز واعطت مجموعة من التوجيهات الفنية والإدارية للمراكز.

وأكدت اللجنة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن دقة وجودة النتائج الصادرة عنها.