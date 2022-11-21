الأوقاف تحتفي بإطلاق تطبيق منتدى الحفّاظ للأسير "رمضان مشاهرة"

غزة- الرأي

نظّمت الإدارة العامة للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسة دار الحفّاظ احتفالًا بمناسبة إطلاق مشروع تطبيق منتدى الحفّاظ للأسير رمضان مشاهرة.

جاء ذلك، بحضور مدير دائرة القرآن الكريم أ. حمد النجار، ومدير دائرة ديوان الحفّاظ أ. زياد أحمد، والناطق الإعلاميّ باسم مكتب إعلام الأسرى أ. حازم حسنين، ومدير موقع دار الحفّاظ م. حنان عابد.

ووجّه أحمد تحية إجلال وإكبار لأسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال، وخصّ الأسير مشاهرة؛ لما له من دور بارز في مجال الارتقاء بملف القرآن الكريم، مشيدًا بجهود كل مَن كانت له بصمة أو دور في إنتاج أو تقديم فكرة أو عرض تطبيق يفتح على الإنسان من خلاله حبّ القرآن وحفظه و تثبيته، مؤكّدًا أنّ الحياة بلا قرآن إنما هي شقاء وضياع.

مِن جهته، تقدّم حسنين بالشكر لوزارة الأوقاف على احتضانها لهذه الفعالية التي تبرز إبداعات الأسرى داخل السجون رغم عمليات التضييق التي يمارسها سجانو الاحتلال الغاصب، مشيدًا بالأسير مشاهرة الذي خاض معارك مع الاحتلال، وأعلن الإضرابات؛ من أجل إتمام هذه الفكرة، وإخراجها للناس، وتسهيل حفظ كتاب الله.

ومن ناحيتها استعرضت عابد شرحًا تفصيليًّا لتطبيق منتدى الحفّاظ عبر عرض LCD، عرضت فيه أهم مميزات التطبيق، وكيفية الدخول إليه، وسبل الاستفادة منه في عملية الحفظ والتثبيت، إضافة إلى الإتقان، وتنمية المهارة في تلاوة آيات القرآن،

وأكّدت عابد أنّ عملية إطلاق التطبيق إلى الجمهور قد سبقها تنسيق وتواصل مستمر مع الأسير مشاهرة؛ لبلورة الفكرة وإنتاجها، بجهود مشتركة بين دار الحفّاظ ووزارة الأوقاف.