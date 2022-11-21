المواصلات تستعد لإحياء اليوم العالمي لضحايا حوادث السير

غزة- الرأي

عقدت دائرة التوعية والإرشاد المروري بوزارة النقل والمواصلات اجتماعاً، صباح اليوم، من أجل إطلاق وإحياء اليوم العالمي لضحايا حوادث السير ، حيث ضم اللقاء شرطة المرور ممثلة بالإدارة العامة لحوادث السير وممثلين عن الجمعيات ذات العلاقة مع الوزارة .

وقال طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية، إنه تم مناقشة عدد من الفعاليات من أجل تنفيذها خلال اليومين المقبلين تتضمن زيارة الجرحى والمصابين من حوادث السير في مستشفى الشفاء والوفاء بغزة ، إضافة إلى زيارة عدد من وفيات حوادث السير .

والجدير ذكره بأنه بلغ عدد الوفيات في قطاع غزة منذ مطلع العام الحالي حوالي 42 مواطن جراء الحوادث المؤسفة في قطاع غزة جلهم من الأطفال.

وتقوم الوزارة كل عام بإحياء اليوم العالمي لضحايا حوادث السير بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بشرطة المرور والجمعيات ذات العلاقة مثل جمعية فلسطين للسلامة المرورية والمجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق من أجل معرفة أسباب الحوادث المرورية والوقوف بجانب أهالي الضحايا ومشاركتهم أحزانهم ، إضافة إلى نشر البرامج التوعوية للسائقين للتقليل من الحوادث المرورية .