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وزارة شؤون المرأة تفتتح برنامج تدريبي لمؤسسات المجتمع المدني

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:16

وزارة شؤون المرأة تفتتح برنامج تدريبي لمؤسسات المجتمع المدني
وزارة شؤون المرأة تفتتح برنامج تدريبي لمؤسسات المجتمع المدني

غزة- الرأي
 افتتحت وزارة شؤون المرأة، اليوم الاثنين، برنامجها التدريبي ريادة مؤسسات المجتمع المدني "نحو منظور حضاري لقضايا المرأة".

جاء ذلك، بحضور وكيل الوزارة أميرة هارون ومدير تنمية القدرات نهال حسن، ورئيس شبكة المؤسسات النسائية م. عزة العجلة.

ورحبت هارون في كلمتها بالمشاركات في هذا التدريب، ووضحت أن قضية المرأة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضايا الأمة والوطن، حيث عكفت وزارة شؤون المرأة على العمل من أجلها ضمن رؤية تدعم قيم الكرامة والعدالة، وأشارت الى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتوعيتها وتعزيز قدراتها وتمكينها من قبل المشاريع والبرامج المقدمة من قبل تلك المؤسسات.

من جهتها، أكدت م. العجلة على ضرورة تعزيز الشراكة بين كافة الجهات الفاعلة في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، كما أكدت على المشاركات بضرورة الالتزام بهذا التدريب والتعمق بالموضوعات المطروحة في التدريب لأهميتها في إدراك قضايا المرأة والعمل على إدماج هذه القضايا في خطط وبرامج المؤسسات.

بدورها بينت نهال  حسن بأن البرنامج التدريبي يأتي بواقع 28 ساعة تدريبية، ويستهدف صاحبات المناصب العليا في مؤسسات المجتمع المدني بهدف تمكينهن من امتلاك المعرفة والوعي حول قضايا المرأة، وتشجيع ودعم مشاركة المعلومات والمعرفة فيما بين المؤسسات.

وقدمت أميرة هارون اللقاء الأول للتدريب بعنوان "البناء الحضاري وعلاقته بقضايا المرأة"، حيث تعرفت على المشاركات وعلى مؤسساتهنَ ومجالات عمل كل مؤسسة، ثم تطرقت للحضارة وكيف تساهم المرأة في البناء الحضاري.

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