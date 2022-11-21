الصحة تعقد يوماً علمياً للتوعية بالمضادات الحيوية

غزة- الرأي

عقدت وزارة الصحة الفلسطينية ممثلة بوحدة السلامة ومكافحة العدوى، اليوم الإثنين، يوماً علمياً بمناسبة انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، وذلك بدعم ومشاركة واسعين من الكوادر الصحية في وزارة الصحة، والمؤسسات والمنظمات الصحية الدولية والأهلية في قطاع غزة.

وفي كلمة له، رحب مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة د. أشرف أبو مهادي بالمشاركين في اليوم العلمي، مشيراً إلى أن عقد اليوم العلمي يأتي في إطار ما يشهده العالم من مشاكل تتهدد الصحة العامة وصحة المرضى والسكان بسبب ظاهرة الافراط في استخدام المضادات الحيوية ومقاومة البكتيريا لتلك المضادات.

ولفت د. أبو مهادي إلى أن وزارته عمدت إلى اصدار العديد من القرارات والبروتوكولات العلاجية لضبط ايقاع استخدام المضادات الحيوية، مشيراً إلى أن هدف اليوم العلمي هو تدارس الحلول والمضي قدما في ترشيد المضادات الحيوية للحفاظ على حياة مرضانا.

وأضاف د. أبو مهادي إلى أن توصيات اليوم العلمي ستحدد العمل على صعيد راسمي السياسيات ومتخذي القرار في وزارة الصحة، داعياً إلى العمل على مزيد من الوعي في صفوف الجمهور للتوعية باستخدام المضادات الحيوية.

بدروها، أشارت الدكتورة رولى الطويل رئيس قسم إدارة المضادات الحيوية في وحدة السلامة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة إلى أن الحملة ستمتد على مدار أسبوع وتشمل عدة فعاليات في مختلف مرافق وزارة الصحة وتشمل حملات توعوية ومحاضرات تستمر لدة أسبوع.

وستشمل فعاليات اليوم العلمي 3 جلسات تتمحور الجلسة الأولى منها حول العمل المشترك بين كافة القطاعات المهتمة بمضادات الميكروبات التي أصبحت تهديداً عالميا يهدد الصحة العامة.

فيما تشمل الجلسة الثانية الأبحاث العلمية لتحسين استخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وتشمل الجلسة الثالثة القوانين والقيود للحد من اساءة استخدام المضادات الحيوية، إلى جانب بعض الممارسات الخاطئة للمضادات الحيوية.