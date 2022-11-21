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أوقاف رفح والشرطة المجتمعيّة يبحثان مبادرة "نحو حياة مطمئنّة"

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:41

أوقاف رفح والشرطة المجتمعيّة يبحثان آليّات تنفيذ مبادرة "نحو حياة مطمئنّة"
أوقاف رفح والشرطة المجتمعيّة يبحثان آليّات تنفيذ مبادرة

رفح- الرأي

بحث مدير أوقاف رفح أ. محمد أبو عامر مع إدارة الشرطة المجتمعيّة آليّات تنفيذ مبادرة (نحو حياة مطمئنّة)؛ بهدف تغيير السلوك ومعالجة الإشكاليات التي تتعرض لها الأسرة الفلسطينيّة، بحضور الرائد محمود البلبيسي، وممثّل الدعوة المجتمعيّة أ. عبد الكريم طباسي.

وأوضح أبو عامر أهميّة المبادرة، التي تتمثل في تنفيذ عدة محاضرات ودروس داخل المدارس عبر الإذاعات والفصول الدراسيّة وخُطَب الجمعة، منوّهًا بأنّ الأوقاف تفتح آفاقًا واسعة لأي عمل يخدم أبناء شعبنا، ويسهم في تقديم الخدمة الدينيّة والدعويّة.

بدوره أشار البلبيسي إلى أبرز المواضيع التي تضمّنتها المبادرة، وتتمحور حول إيذاء النفس والغير، والعقوبة التي تقع على المؤذي من الناحية الشرعيّة والقانونيّة، وتوعية أبناء شعبنا بأهمية تعزيز الجانب الدينيّ والعلم الشرعيّ لديهم، حتى تكون حياتهم حياة مطمئنّة.

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