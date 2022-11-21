بلدية خان يونس ومؤسسة تامر تطلقان حملة " أبي اقرأ لي" للأطفال

خانيونس- الرأي

أطلقت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بالتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي حملة "أبي اقرأ لي" بمشاركة مجموعة من طلبة مدرسة الشهيد محمود المبحوح للبنين وأولياء الأمور والإدارة المدرسية وعدد من المنشطين ورواد المكتبة.

وذكرت مسؤولة المكتبة العامة أ. زمزم زعرب أن الحملة تم إطلاقها في بيارة عائلة ابو رجيلة الواقعة في بلدة خزاعة شرق خان يونس، تأكيدًا على الهوية الفلسطينية والتراث الوطني الأصيل وأننا متمسكون بأرضنا المباركة.

وبينت أن الحملة التي ستسمر ثلاثة أيام متواصلة وتستهدف طلبة المدارس من كافة المراحل التعليمية، وتتضمن تقديم فقرات متنوعة وتنفيذ نقاش قصة البلبل واللصوص ومناقشتها ومن ثم لعبة خفيفة لإدخال أجواء الفرح والبسمة، وتهدف لتحقيق الدعم النفسي للأطفال وانعكاساته الإيجابية على تحصيلهم التعليمي، إلى جانب المساعدة في إيجاد مساحة تفاعلية من خلال الألعاب الشعبية والتراثية والكتابة الإبداعية، وصقل شخصية الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية والفكرية.

وأوضحت زعرب أن الحملة تشمل إلى جانب ما سبق قيام أولياء أمور بمشاركة الأطفال في مثل هذه الأنشطة وربط الموروث الشعبي الفلسطيني بالعلاقة القائمة بينهم لتحقيق دور مميز في العملية التعليمية للطفل، وبينت أهمية المشاركة الفاعلة في الحملة التي تستهدف الأطفال لإحياء التواصل بين الأهالي والأبناء لتشجيعهم على القراءة والتعلم لأنها مسؤولية ورسالة سامية تعمل على صقل شخصية الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية والفكرية.