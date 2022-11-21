إنجلترا تفتتح أولى مبارياتها بفوز ساحق على إيران

الدوحة- الرأي

فاز المنتخب الإنجليزي على نظيره الإيراني، بنتيجة 6-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية من كأس العالم (قطر 2022).

وسجل المنتخب الإنجليزي هدف التقدم عن طريق جود بيلينجهام في الدقيقة 35، ثم سجل بوكايو ساكا هدف ثاني في الدقيقة 44، ثم سجل رحيم سترلينج هدف ثالث.

وفي الدقيقة 62 سجل بوكايو ساكا هدف رابع، في حين سجل مهدي طارمي هدف إيران الوحيد، ثم سجل ماركوس راشفورد هدف خامس في الدقيقة 71.

وتمكن جاك جريليش من تسجيل هدف سادس للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 89، في حين سجل مهدي طارمي هدف ثاني من ركلة جزاء احتسبت بعد الاستعانة بتقنية الفيديو في الدقيقة 90+11.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده الى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، في حين تجمد رصيد إيران بدون نقاط في المركز الرابع والأخير.