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مونديال قطر: فوز متأخر لهولندا على السنغال بهدفين نظيفين

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:43

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وكالات-الرأي:

حقق منتخب هولندا فوزا متأخرا على نظيره منتخب السنغال بهدفين مقابل لا شيء للأخير على استاد "الثمامة"، ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن المنتخب الهولندي من حسم المباراة لصالحه بعد إحرازه هدفين في الدقائق الأخيرة.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب السنغال وهولندا كل من قطر والإكوادور اللذين انتهت مباراتهما بالأمس بفوز الأخير بهدفين مقابل لا شيء.

أحداث الشوط الأول:

انتهت 45 دقيقة من عمر المباراة من دون أي تغيير على نتيجة المباراة، إذ وصل المنتخبان إلى عدة فرص تهديفية غير أن أي منهما لم ينجح في زيارة شباك الآخر.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 56: بطاقة صفراء للاعب منتخب هولندا، ماتياس دي ليخت.

دقيقة 85: هدف لمنتخب هولندا من توقيع اللاعب كودي جاكبو.

دقيقة 90+9: هدف ثان لمنتخب هولندا أحرزه اللاعب دافي كلاسين.

تشكيلة السنغال: إدوارد ميندي، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، بابي سيسيه، يوسف سبالي، إدريسا جاي، نامباليس ميندي، شيخو كوياتيه، بواليا ديا، إسماعيلا سار، كريبين دياتا.

تشكيلة هولندا: أندريس نوبيرت، فيرجيل فان ديك، ناثان آكي، ماتياس دي ليخت، دالي بليند، بيرجويس، فرينكي دي يونغ، كودي جاكبو، دينزل دومفريس، ستيفن بيرجوين، فنسنت يانسن.

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