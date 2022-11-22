روسيا تطور طائرات مدنية فريدة من نوعها

أعلنت شركة "Ecolibri" الروسية انها تعمل على تطوير نموذج لطائرة مدنية مجنحة قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي.

وقال بيان صادر عن الشركة "بدأ المختصون في شركتنا بتطوير أول طائرة مدنية روسية مزودة بأجنحة وقادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، يتم الآن الانتهاء من المرحلة الأولى من وضع تصاميم الطائرة وفقا لمعايير الطيران الحالية، وتجري عمليات اختبار منظومات نموذج هذه الطائرة بشكل فردي".

وأشار البيان إلى أن الطائرة الجديدة ستكون مجهزة بانظمة طاقة هجينة، وسيعتمد إقلاعها وهبوطها بشكل عمودي على محركات كهربائية صممها خبراء من Ecolibri أيضا.

وأضاف البيان "هذا المنتج وعلى عكس المروحيات التقليدية لن يكون فيه آليات معقدة مثل لوحات تبديل السرعات أو علب التروس، ما سيقلل من كلفة الإنتاج، والأهم من ذلك هو أن الطائرة الجديدة ستكون مصنوعة من مكونات روسية الصنع، وستكون أكثر فعالية للاستخدام والنقل من المروحيات التقليدية، فأجنحتها الكبيرة ستوفر لها خصائص ديناميكية ممتازة".

ومن جهته أشار رئيس المجلس العلمي والتقني في شركة Ecolibri، أليكسي روغوزين: "ستتمكن الطائرة الجديدة من قطع مسافة 1200 كلم تقريبا بالرحلة الواحدة، وستطير بسرعة 270 كلم/سا.

المصدر: نوفوستي