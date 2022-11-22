وكالة الرأي الفلسطينية Vivo تطلق أحد أجمل الهواتف وأكثرها تطوراً وكالة الرأي الفلسطينية روسيا تطور طائرات مدنية فريدة من نوعها وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تطلق هاتفاً رخيص الثمن يعمل مع شبكات 5G وكالة الرأي الفلسطينية 12 من ذوي أسرى غزة يزورون أبنائهم بسجن "بئر السبع" وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يكتشفون نوعاً نادراً من الطيور لم يره أحد منذ 140 عاماً وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: فرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة وكالة الرأي الفلسطينية مونديال قطر: فوز متأخر لهولندا على السنغال بهدفين نظيفين وكالة الرأي الفلسطينية إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار في سخنين بالداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية 11 شهيدا برصاص الاحتلال منذ مطلع نوفمبر
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

روسيا تطور طائرات مدنية فريدة من نوعها

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:32

روسيا تطور طائرات مدنية فريدة من نوعها
روسيا تطور طائرات مدنية فريدة من نوعها

أعلنت شركة "Ecolibri" الروسية انها تعمل على تطوير نموذج لطائرة مدنية مجنحة قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي.

وقال بيان صادر عن الشركة "بدأ المختصون في شركتنا بتطوير أول طائرة مدنية روسية مزودة بأجنحة وقادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، يتم الآن الانتهاء من المرحلة الأولى من وضع تصاميم الطائرة وفقا لمعايير الطيران الحالية، وتجري عمليات اختبار منظومات نموذج هذه الطائرة بشكل فردي".

وأشار البيان إلى أن الطائرة الجديدة ستكون مجهزة بانظمة طاقة هجينة، وسيعتمد إقلاعها وهبوطها بشكل عمودي على محركات كهربائية صممها خبراء من Ecolibri أيضا.

وأضاف البيان "هذا المنتج وعلى عكس المروحيات التقليدية لن يكون فيه آليات معقدة مثل لوحات تبديل السرعات أو علب التروس، ما سيقلل من كلفة الإنتاج، والأهم من ذلك هو أن الطائرة الجديدة ستكون مصنوعة من مكونات روسية الصنع، وستكون أكثر فعالية للاستخدام والنقل من المروحيات التقليدية، فأجنحتها الكبيرة ستوفر لها خصائص ديناميكية ممتازة".

ومن جهته أشار رئيس المجلس العلمي والتقني في شركة Ecolibri، أليكسي روغوزين: "ستتمكن الطائرة الجديدة من قطع مسافة 1200 كلم تقريبا بالرحلة الواحدة، وستطير بسرعة 270 كلم/سا.

المصدر: نوفوستي

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إصدار كتاب "لسنا أرقاماً" للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟