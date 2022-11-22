9 علامات تدل على وجود مرض فى القلب.. منها نزيف اللثة

مرض القلب هو وصف لمجموعة من الحالات المَرضية التي تصيب القلب. وتشمل أمراض الأوعية الدموية، مثل مرض الشريان التاجي ، وعدم انتظام ضربات القلب ، ومشاكل في القلب منذ الولادة (عيوب خِلقية في القلب)، واعتلال عضلة القلب ، ومرض صمام القلب ، ويمكن الوقاية من العديد من أنواع أمراض القلب أو علاجها من خلال اتباع خيارات نمط حياة صحي، وفقا لما نشره موقع webmd



ومن علامات امراض القلب

1 - توقف التنفس أثناء النوم

عندما يتفكك الشخير عن طريق توقف تنفسك ، قد لا يحصل عقلك على كمية كافية من الأكسجين. سترسل إشارات إلى الأوعية الدموية والقلب للعمل بجدية أكبر للحفاظ على تدفق الدم. هذا يزيد من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم ، وعدم انتظام ضربات القلب ، والسكتات الدماغية ، وفشل القلب. لحسن الحظ ، يمكن علاج انقطاع النفس النومي.

2 - طفح جلدي أصفر برتقالي

مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة للغاية يمكن أن تجعل جلدك ينفجر حول مفاصل أصابع يديك وأصابع قدميك وعلى مؤخرتك. قد تلعب الكثير من هذه الدهون في دمك دورًا في تصلب الشرايين ، وغالبًا ما ترتبط الأعداد الكبيرة منها بحالات أخرى تعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية أيضًا.

3 - قوة قبضة ضعيفة

قد تخبرك قوة يدك بشيء عن قوة قلبك. تشير الأبحاث إلى أن القدرة على الضغط جيدًا على شيء ما قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. إذا كان من الصعب عليك الإمساك بشيء ما ، فستكون الاحتمالات أعلى من وجود مشاكل أو قد تتطور. (لكن تحسين قوة قبضتك وحده لن يجعل قلبك أكثر صحة بالضرورة).

4 - بقعة داكنة تحت الأظافر

إذا لم تقم بضرب إصبعك فقد تشير نقاط صغيرة من الدم المحتبسة تحت ظفرك إلى وجود عدوى في بطانة القلب أو الصمامات ، تسمى التهاب الشغاف. ويمكنك أيضًا الحصول على بقع الدم هذه عندما تكون مصابًا بمرض السكري ، والأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية مرتين إلى أربع مرات.

5 - الدوار

غالبًا ما يكون الدوار نتيجة مباشرة لشيء خاطئ في قلبك لأنه لا يضخ الدم الكافي إلى عقلك. يمكن أن تكون الدوخة من أعراض عدم انتظام ضربات القلب. يمكن لفشل القلب ، أي ضعف العضلات ، أن يجعلك غير مستقر. الشعور بالدوار هو أحد الأعراض العديدة الأقل شهرة للنوبة القلبية.

6 - تغيرات لون الجلد

يمكن أن تكون أصابع اليدين والقدمين زرقاء أو رمادية ناتجة عن ضعف الدورة الدموية للدم الغني بالأكسجين ، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب عيب في القلب ولدت به أو تضييق أو انسداد الأوعية الدموية.

7 - نزيف اللثة

لا يفهم الخبراء تمامًا الصلة بين أمراض اللثة وأمراض القلب. لكن تشير الدراسات إلى أن نزيف اللثة أو تورمها أو رقتها قد يؤدي إلى مشكلة في شريطك. تقول إحدى النظريات أن البكتيريا من لثتك تدخل إلى مجرى الدم وتسبب الالتهاب في قلبك. قد تؤدي الإصابة بأمراض اللثة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الأسنان ، إلى زيادة فرص الإصابة بسكتة دماغية.

8 - بقع الجلد المخملية الداكنة

قد تجد هذه البقع السميكة ، المسماة بالشواك الأسود ، في طيات الجلد والتجاعيد مثل الرقبة والإبطين والفخذ عندما يواجه جسمك مشكلة في استخدام هرمون الأنسولين. يمكن أن تحتوي البقع على علامات جلدية أيضًا.

9 - مشاكل في التنفس

يمكن أن يكون الشعور بضيق في التنفس من أعراض قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو نوبة قلبية. أخبر طبيبك إذا كنت تكافح لالتقاط أنفاسك بعد القيام بأشياء كانت سهلة بالنسبة لك ، أو إذا كان من الصعب عليك التنفس أثناء الاستلقاء.