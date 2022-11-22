تعليم الغرب يعقد اجتماعاً للجنة العليا للثانوية العامة

غزة-الرأي

عقد مدير التربية والتعليم أ. حمدي الدلو اجتماعاً موسعاً للجنة العليا للثانوية العامة بحضور المدير الإداري ا. خالد المزين، ومدير الدائرة الفنية د. جواد الشيخ خليل، وأعضاء اللجنة العليا من رؤساء الأقسام في المديرية.



بدوره، اشاد بجهود الأقسام الكبيرة في الميدان التعليمي ، موضحاً أن هذا الاجتماع يأتي للارتقاء بمدارس الثانوية العامة وطلبة مديرية غرب غزة وصولاً الى تحصيل المراكز المتقدمة في الثانوية العامة على مستوى فلسطين.



وأكد مدير التعليم على ضرورة الاهتمام بالميدان ومتابعة خطط المدارس في الميدان, مشدداً على ضرورة وضع مدير المدرسة على رأس قائمة الخطط التطويرية لمرحلة الثانوية العامة ومساندته وتقديم كافة الدعم له وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه مدارس المديرية، مشيراً أن هذه الخطط والبرامج ستصل إلى جانب إيجابي على الميدان التعليمي والتربوي وتزيد من جودة التعليم لمرحلة الثانوية العامة.



من جانبه، أوضح الشيخ خليل أن الاجتماع لديه عدة محاور تتمثل بالجانب التعليمي و الارشادي والصحي مبيناً ضرورة متابعة الأقسام المختصة لمدارس الثانوية العامة من خلال الميدان التعليمي ، مؤكدا ضرورة تقديم الدعم النفسي والصحي والتعليمي لجميع الطلاب وخصوصاً الطالب المتفوق .



بدوره ،تحدث المزين أن برنامج الثانوية العامة لديه اتجاهين يتمثل المسار الأول بالعمل الإداري و الانضباط في الدراسة والعملية التعليمية، أما المسار الثاني فيتمثل بالارتقاء بمستوى الطالب وخصوصاً الطالب المتفوق من خلال زيادة كفاءات المعلمين وتطوير الخطة المدرسية لمرحلة الثانوية العامة، وتحدث المدير الإداري عن دور أولياء الأمور والمجتمع المحلي الكبير في إنجاح مشروع الارتقاء بطلبة الثانوية إلى أعلى المستويات.



وفي الختام فتح باب النقاش لأعضاء اللجنة والاستمتاع إلى مقترحاتهم ومناقشة مشروع الارتقاء بطلبة الثانوية العامة في مدارس المديرية للوصول إلى مخرجات وخطة يُستند عليها في العمل في ميدان التعليم.

