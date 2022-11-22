وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: القوى البشرية تنظم دورة أساسيات جراحة الحروب وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يفتتح دورة توجيه المعلم الجديد وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الغرب يعقد اجتماعاً للجنة العليا للثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2399) الثلاثاء 22/11/2022 وكالة الرأي الفلسطينية جيل بلجيكا الذهبي يخوض آخر محطاته في كأس العالم وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تشرع بإنشاء عبارة مائية لنقل مياه الأمطار شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية مونديال 2022: ألمانيا وإسبانيا تبدآن رحلة التعويض باختبارين في المتناول وكالة الرأي الفلسطينية تأجيل جلسة محاكمة الصحفية المقدسية لمى غوشة وكالة الرأي الفلسطينية إنكلترا تكتسح وإيران تسجّل موقفاً سياسياً وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يوجه رسالة لمؤسسات دولية حول معاناة الأسرى الأطفال
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم الغرب يعقد اجتماعاً للجنة العليا للثانوية العامة

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:20

111
111

غزة-الرأي 
عقد مدير التربية والتعليم أ. حمدي الدلو اجتماعاً موسعاً للجنة العليا للثانوية العامة بحضور المدير الإداري ا. خالد المزين، ومدير الدائرة الفنية د. جواد الشيخ خليل، وأعضاء اللجنة العليا من رؤساء الأقسام في المديرية.


بدوره، اشاد بجهود الأقسام الكبيرة في الميدان التعليمي ، موضحاً أن هذا الاجتماع يأتي للارتقاء بمدارس الثانوية العامة وطلبة مديرية غرب غزة وصولاً الى تحصيل المراكز المتقدمة في الثانوية العامة على مستوى فلسطين.


وأكد مدير التعليم على ضرورة الاهتمام بالميدان ومتابعة خطط المدارس في الميدان, مشدداً على ضرورة وضع مدير المدرسة على رأس قائمة الخطط التطويرية لمرحلة الثانوية العامة ومساندته وتقديم كافة الدعم له وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه مدارس المديرية، مشيراً أن هذه الخطط والبرامج ستصل إلى جانب إيجابي على الميدان التعليمي والتربوي وتزيد من جودة التعليم لمرحلة الثانوية العامة.


من جانبه، أوضح الشيخ خليل أن الاجتماع لديه عدة محاور تتمثل بالجانب التعليمي و الارشادي والصحي مبيناً ضرورة متابعة الأقسام المختصة لمدارس الثانوية العامة من خلال الميدان التعليمي ، مؤكدا ضرورة تقديم الدعم النفسي والصحي والتعليمي لجميع الطلاب وخصوصاً الطالب المتفوق .


بدوره ،تحدث المزين أن برنامج الثانوية العامة لديه اتجاهين يتمثل المسار الأول بالعمل الإداري و الانضباط في الدراسة والعملية التعليمية، أما المسار الثاني فيتمثل بالارتقاء بمستوى الطالب وخصوصاً الطالب المتفوق من خلال زيادة كفاءات المعلمين وتطوير الخطة المدرسية لمرحلة الثانوية العامة، وتحدث المدير الإداري عن دور أولياء الأمور والمجتمع المحلي الكبير في إنجاح مشروع الارتقاء بطلبة الثانوية إلى أعلى المستويات.


وفي الختام فتح باب النقاش لأعضاء اللجنة والاستمتاع إلى مقترحاتهم ومناقشة مشروع الارتقاء بطلبة الثانوية العامة في مدارس المديرية للوصول إلى مخرجات وخطة يُستند عليها في العمل في ميدان التعليم.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إصدار كتاب "لسنا أرقاماً" للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟