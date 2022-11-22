تعليم غرب غزة يفتتح دورة توجيه المعلم الجديد

غزة-الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم غرب غزة دورة توجيه المعلم الجديد لإكسابهم الخبرة والمهارة اللازمة للقيام بدورهم على أكمل وجه، بحضور مدير التربية والتعليم أ.حمدي الدلو، ومدير الدائرة الفنية د.جواد الشيخ خليل، ومدير الدائرة الإدارية أ.خالد المزين، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ.تامر النمرة، ورئيس قسم التدريب د.عاهد مرتجى ،ويحاضر في الدورة أ.خليل المنسي من قسم الشئون الإدارية في المديرية.



وتحدث أ.حمدي الدلو عن أهمية هذه الدورة في توجيه المعلمين الجدد وإكسابهم الخبرة والمهارة اللازمة للقيام بدورهم، مؤكداً على الدور الحيوي المنوط بالمعلمين والآمال المعلقة عليهم ليكونوا أصحاب تأثير واضح في تربية وتعليم الطلبة وصقل مواهبهم وشخصياتهم ورفدهم بالمعارف والمهارات التربوية.



وأكد أ.حمدي الدلو على أهمية هذه الدورة للمعلمين الجدد حتى يكونوا على دراية بواجباتهم وحقوقهم المكفولة بالقانون وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في القطاع العام.

وتمنى أ.حمدي الدلو التوفيق والتميز للمعلمين الجدد في عملهم، موضحاً أن المديرية حريصة على رفد الميدان التربوي بمعلمين جدد.



بدوره، بيّن أ.خليل المنسي أن الدورة تضمنت عدة محاور رئيسية هي واجبات وحقوق الموظف وسلوكه، والفئة والدرجة الوظيفية، والأجور والرواتب، والعقوبات، ونظام العقوبات وإنهاء الخدمة، والتظلم والطعن في القرارات، والعمل الإضافي وفترة التجربة وتقييم الأداء، بالإضافة إلى الترقيات والعلاوات.



هذا ويتم عقد الدورة في مركز التدريب التابع لمديرية التربية والتعليم غرب غزة على مدار ثلاثة أيام بواقع (٩) ساعات تدريبية.

