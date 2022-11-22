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الصحة: القوى البشرية تنظم دورة أساسيات جراحة الحروب

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:26

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غزة-الراي 

نظمت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية وبالتعاون مع الإدارة العامة للتعاون الدولي وبدعم وتمويل منظمة الصليب الأحمر دورة تدريبية في أساسيات جراحة الحروب والتي يشارك فيها أطباء في تخصص الجراحة العامة والطوارئ وجراحة العظام وجراحة الاوعية الدموية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد الجراحين وغيرهم من المهنيين الصحيين بمعرفة مبادئ وممارسات جراحة الحرب في حالات الموارد المحدودة مع التركيز بشكل خاص على مسببات جروح الأسلحة وعلاج الجروح.

ويحاضر في البرنامج خبراء من منظمة الصليب الأحمر متخصصين في مجال جراحة الحروب والإصابات حيث يستمر البرنامج ثلاثة أيام تدريبية.

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