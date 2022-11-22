المالية والاقتصاد تنظمان زيارة تفقدية لإتحاد الصناعات

غزة-الرأي

زار وكيل وزارة المالية أ. عوني الباشا برفقة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. عبد الفتاح الزريعي وعدد من المدراء العامون بالوزارتين الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، لتعزيز التواصل والتعاون المشترك.



وكان في الاستقبال نائب رئيس الاتحاد أ. اسامة النعسان وأعضاء المجلس وعدد من أصحاب المصانع الفلسطينية.



وأشاد الباشا بدور أصحاب المصانع الوطنية في تعزيز المنتجات المحلية والنهوض بها ورفع قدرتها على المنافسة، مبيناً حرص وزارته على تقديم تسهيلات خاصة لقطاع الصناعة وإنقاذ ما تبقى بفعل الحصار والأزمات المالية .



يُذكر أن وزارة المالية تُعفي المواد الخام الواردة من الخارج والتي تدخل في الصناعات المحلية من الضرائب والجمارك.

