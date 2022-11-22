بلدية خان يونس توقع عقودًا لتشغيل عمال لصيانة الشوارع والأرصفة

غزة-الرأي

وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة عقودًا لتشغيل (55) عاملًا وفنيًا للعمل في مشروع صيانة بلاط الشوارع والأرصفة في المدينة، والذي يموله صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز أداء البلدية.



وذكر مسؤول ملف الصندوق في بلدية خان يونس أ. عبد الكريم الفرا، أن توقيع عقود التشغيل المؤقت يأتي في إطار برنامج تطوير البلديات من خلال تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال إيجاد فرص عمل للشرائح المجتمعية المختلفة، موضحًا أن المشروع سيتم بموجبه تشغيل (55) عاملاً، و(6) مهندسين، و(9) بوظيفة كاتبة دوام، وذلك لمدة (44) يومًا.



وبين مدير دائرة الأشغال العامة والصيانة م. محمود القدرة أن المشروع سيشمل صيانة الأجزاء التالفة والمتضررة في الشوارع والأرصفة وإصلاح الهبوطات والحفر الناتجة عن التمديدات الصحية للمواطنين، وترميم مناهل الصرف الصحي، لافتًا إلى أهمية المشروع للمساعدة في تسهيل حركة المرور للمشاة والمركبات، وتحسين الوضع التجاري والبيئي، وتسهيل انسياب تصريف مياه الأمطار أثناء المنخفضات الجوية في موسم الخير.

