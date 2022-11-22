كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء.
ودعت الهيئة المسافرين الواردة أسمائهم في الكشف للتواجد الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:49
غزة - الرأي
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء.
ودعت الهيئة المسافرين الواردة أسمائهم في الكشف للتواجد الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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