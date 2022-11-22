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الصحة تبحث وضع بروتوكولات لخدمة جراحة المسالك البولية بالمستشفيات

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:50

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غزة-الراي 

بحث أعضاء لجنة جراحة المسالك البولية بالإدارة العامة للمستشفيات وضع مقترح بروتوكولات لخدمة جراحة المسالك البولية في جميع المستشفيات على أن يتم توزيعه على أعضاء اللجنة الاستشارية وفقا للخدمة، وذلك خلال لقائها الدوري اليوم.

كما ناقش أعضاء اللجنة برئاسة د.اياد الروبي استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بمجمع الشفاء الطبي مدى احتياج خدمة جراحة المسالك في مستشفى الأندونيسى وتوفير الكوادر الطبية اللازمة والاحتياجات الغير الطبية.

واقترحت اللجنة اعتماد مجمع ناصر الطبي كمركز تعليمي في جراحة المسالك البولية حيث تم ارسال المقترح الى المجلس الطبي الفلسطيني وتنمية القوى البشرية. كما تم التوافق على عقد أيام علمية ثابتة خلال العام، الى جانب تفعيل الزيارات الميدانية بين المستشفيات لتبادل الخبرات ومعالجة الإشكالات العالقة.

وناقش أعضاء اللجنة خلال اللقاء، حوسبة الملف الطبي للخدمة بما يتناسب مع استراتيجية الوزارة.

وفى ذات السياق، دعا د.اياد الروبي الى مركزة خدمة جراحة المسالك البولية في قطاع غزة على أن تشمل كافة الخدمات العلاجية والتدريبية والتطويرية بما يتناغم مع رؤية وزارة الصحة، الأمر الذي سيسهم في تقليل قوائم الانتظار وتجويد الخدمة.

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