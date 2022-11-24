مستشفى النصر تحيي الفعالية العالمية للتوعية لاستخدام المضادات الحيوية

غزة-الرأي

نظمت لجنة مكافحة العدوى برئاسة د. رضا أبو عاصي بمستشفى النصر الرنتيسي فعالية الأسبوع العالمي للتوعية ضد المضادات الحيوية والذي يصادف الثامن عشر حتى الرابع والعشرين نوفمبر من كل عام والتي تهدف لرفع الوعي ضد الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية وذلك من خلال تغيير سلوكيات الأطباء والعاملين بالمجال الصحي بالإضافة لرفع توعية المجتمع تجاه استخدام المضادات الحيوية.

واستعرضت د. أبو عاصي فيديو توعوي ثم محاضرة استعرضت فيها مخاطر الاستخدام المفرط الغير مبرر للمضادات الحيوية والذي يؤدي لارتفاع نسبة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية دون وجود أي مضاد مناسب.

ونوهت إلى ان الإحصاءات العالمية تشير انه من المتوقع أن تصل نسبة الوفيات بسبب الالتهابات البكتيرية المقاومة للمضادات في عام 2050 إلى 10 مليون وفاة.

وشكرت د. ابو عاصي الدكتور عبد الرؤوف المناعمة الذي زود اللجنة بالمادة العلمية والفيديوهات والثناء على عمل لجنة مكافحة العدوى.

وحضر الفعالية الدكتور اسماعيل ياسين المدير الطبي الذي عقب على خطورة ظاهرة انتشار المضادات الحيوية ونصح جميع أطباء المستشفى بضرورة الحذر في قرار استخدام المضادات الحيوية، كما وحضر اللقاء جميع أطباء المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية.