بلدية دير البلح تبحث تعزيز التعاون مع نقابة المهندسين

غزة-الراي

بحثت بلدية دير البلح مع وفد من نقابة المهندسين الفلسطينيين آفاق التعاون للارتقاء بالعمل الهندسي والمحافظة على سلامة الإنشاءات والمنشآت بالمنطقة الوسطى.



جاء ذلك خلال استقال رئيس البلدية دياب الجرو لوفد من نقابة المهندسين ضم رئيس فرع نقابة المهندسين- الوسطى م. بهاء الكيلاني، م.رجب مزيد نائب مدير الفرع، م.بهاء أبو مدين عضو مجلس إدارة، م.نزار محسن نائب رئيس الفرع، م.محمود مطر مدير الفرع.



ورحب رئيس البلدية بهذه الزيارة المقدرة لدعم المصلحة العامة والصالح العام مؤكداً أن البلدية تعمل وفق نظام الأبنية ومراقبة المنشآت الذي يشمل كافة الأسس التنظيمية والمعايير الواجب اتباعها، وأكد على تعزيز التعاون المشترك بين البلدية والنقابة لافتاً لعمق العلاقة بما يخدم المصلحة العامة.



كما تناولوا خلال اللقاء المخططات الهندسية اللازمة لضبط العملية الهندسية وضرورة ملائمتها مع القوانين واتباع الاجراءات اللازمة.

