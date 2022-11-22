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مدرسة الجليل الثانوية للبنات تفتتح معرضها الفني معالم مقدسية

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:18

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غزة-الراي
افتتحت مدرسة الجليل الثانوية للبنات، التابعة لمديرية التربية والتعليم غرب غزة معرضها الفني (معالم مقدسية)، وحضر الافتتاح أ. حمدي الدلو مدير التربية والتعليم، ومدير الدائرة الإدارية أ. خالد المزين، ومدير الدائرة الفنية د. جواد الشيخ خليل، وعدد من رؤساء الأقسام، ومديرة المدرسة أ. احسان عبد اللطيف، وممثلي عن وزارة الأوقاف والشئون الدينية وأولياء أمور الطلبة.


وأكد الدلو أن المعالم المقدسية تتضمن العديد من الفعاليات المختلفة التي تساهم في التعريف بمدينة القدس ومافيها من معالم إسلامية ومسيحية، لافتاً إلى أن القدس ستبقى عربية وعاصمة فلسطين الأبدية، داعياً كافة المؤسسات الإعلامية إلى مواكبة الأنشطة والفعاليات التي تعبر عن مدى التضامن الكامل مع القدس.


بدورها رحبت عبد اللطيف بالجميع مشيرةً إلى أن المعرض الفني يضم بين جنباته العديد من الأعمال الفنية التي صنعت بأيدي طالبات ومعلمات المدرسة، منوهةً إلى أن المعرض يهدف لاطلاع الزائرين على أبرز المعالم الإسلامية في القدس، والتعريف بها، من خلال الخرائط والصور.


ويهدف المعرض لاطلاع الزائرين على أبرز المعالم الإسلامية في القدس، وتعريفهم بها، حيث يتضمن خرائط وصور وأكلات تراثية لأهل المدينة المقدسة، وتضمنت زوايا المعرض الفني معالم مقدسية قبة الصخرة بالمسجد الأقصى، وقبة كنيسة القيامة ومسجد الملك داود وأماكن أخرى ذات بُعد ديني وثقافي واجتماعي.
 

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