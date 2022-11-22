مستشفى الرنتيسي تنجز أكثر من( 3600 ) خدمة تصوير طبي

غزة-الرأي

أجرت دائرة الأشعة بمستشفى الرنتيسي للأطفال – النصر أكثر من (3600) خدمة تصوير طبي خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح مدير دائرة الأشعة د. محمود الحلاق ان الخدمات شملت تصوير الألتراساوند وفحوصات الأشعة (X-RAY) والأشعة المقطعية (CT)، موضحا أن دائرة الأشعة تقوم بأداء الخدمة لسكان غزة والشمال في مجال فحص الألتراساوند والأشعة العادية والملونة.

وأثنى د. الحلاق على الدور الكبير لجميع العاملين بالدائرة من أطباء وأخصائيي تصوير طبي وإداريين لجهودهم في تقديم أفضل الخدمات الإشعاعية.

وأشار د. الحلاق إلى أن دائرة الأشعة في مستشفى الرنتيسي للأطفال – النصر تسعى دوما للارتقاء بمستوى خدماتها والعمل على تكاملها، الأمر الذي يستدعي العمل الجاد والحثيث من خلال وزارة الصحة وبالتعاون مع جهات الاختصاص في الوزارة لتوفير جهاز تصوير بموجات الرنين المغناطيسي (MRI) ليخدم كافة الأطفال المرضى في قطاع غزة، وذلك نظرا لعدم توفر جهاز مخصص يقدم تلك الخدمة للأطفال المرضى بعينهم ويراعي خصوصيتهم وطبيعتهم.

تجدر الإشارة إلى أن دائرة الاشعة في مستشفى الرنتيسي للأطفال -النصر تقدم خدماتها التشخيصية المختلفة على مدار (24 ساعة) على أيدي مختصين مهرة وذوي خبرات علمية وعملية في هذا المجال، وقد تم تكريم قسم الأشعة بمستشفى الرنتيسي سابقا لحصوله على القسم المثالي عام 2019م على مستوى قطاع غزة.