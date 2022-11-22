الإعلام الحكومي يعلن انتهاء استقبال المشاركات بجائزة الصحفية أبو عاقلة

غزة - الرأي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء استقبال المشاركات الإعلامية في جائزة أيقونة الصحافة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة للعام 2022م.

وذكر المكتب أن العدد الإجمالي للأعمال المشاركة في المسابقة بلغت 74 عملاً إعلامياً في جميع محاور الجائزة، وهي: محور القضايا الوطنية ومحور القضايا الحكومية ومحور انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الصحفيين، وذلك من خلال خمس فئات تمثّل فنون العمل الإعلامي والتي أعلن عنها المكتب وهي: فئة الفيلم القصير، فئة التقرير المرئي، فئة التقرير المسموع، وفئة التقرير المكتوب، وفئة الصورة الصحفية.

وأشار إلى أنه سيتم عرض الأعمال على لجان التحكيم الخارجية التي تم تشكيلها من أجل تقييم الأعمال المشاركة في الجائزة بتاريخ 30 نوفمبر 2022م.

وأوضح المكتب أن إعلان أسماء الفائزين بالجوائز سيكون خلال فقرات الحفل الختامي لفعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني نهاية هذا العام.