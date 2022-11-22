وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على سيارات تعبئة المياه برفح وكالة الرأي الفلسطينية بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة غدًا الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية إخطارات بوقف العمل والبناء في ثمانية منازل غرب سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تعزز الشراكة مع مطران كنيسة بيرفيروس التاريخية وكالة الرأي الفلسطينية العمل والتعليم تفتتحان دورة تدريبية لمرشدي المدارس الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: استيراد 2702 شاحنة محملة بالبضائع خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: استيراد 2702 شاحنة محملة بالبضائع خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يعلن انتهاء استقبال المشاركات بجائزة الصحفية أبو عاقلة وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الأطفال .. براءة مدفونة خلف قضبان الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

الإعلام الحكومي يعلن انتهاء استقبال المشاركات بجائزة الصحفية أبو عاقلة

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:22

غزة - الرأي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء استقبال المشاركات الإعلامية في جائزة أيقونة الصحافة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة للعام 2022م.

وذكر المكتب أن العدد الإجمالي للأعمال المشاركة في المسابقة بلغت 74 عملاً إعلامياً في جميع محاور الجائزة، وهي: محور القضايا الوطنية ومحور القضايا الحكومية ومحور انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الصحفيين، وذلك من خلال خمس فئات تمثّل فنون العمل الإعلامي والتي أعلن عنها المكتب وهي: فئة الفيلم القصير، فئة التقرير المرئي، فئة التقرير المسموع، وفئة التقرير المكتوب، وفئة الصورة الصحفية.

وأشار إلى أنه سيتم عرض الأعمال على لجان التحكيم الخارجية التي تم تشكيلها من أجل تقييم الأعمال المشاركة في الجائزة بتاريخ 30 نوفمبر 2022م.

وأوضح المكتب أن إعلان أسماء الفائزين بالجوائز سيكون خلال فقرات الحفل الختامي لفعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني نهاية هذا العام.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إصدار كتاب "لسنا أرقاماً" للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟