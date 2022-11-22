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الاقتصاد: استيراد 2702 شاحنة محملة بالبضائع خلال أسبوع

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:33

غزة - الرأي:

قالت وزارة الاقتصاد الوطني إنه تم استيراد 2702 شاحنة محملة بالسلع والبضائع خلال أسبوع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري، للفترة الممتدة من 15 نوفمبر حتى 21 نوفمبر 2022.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة حول حركة المعابر خلال الاسبوع الماضي، أنه تم استيراد 1698 عبر معبر كرم أبو سالم، و1004 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

وبين التقرير أنه تم تصدير 120 شاحنة موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم 95 شاحنة ومعبر رفح 25 شاحنة، متنوعة ما بين حديد خردة واثاث وخضار.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 5 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام.

وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم ادخال 26370 جرام من الذهب والمجوهرات، وتصدير 1035 جرام.

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