العمل والتعليم تفتتحان دورة تدريبية لمرشدي المدارس الثانوية

غزة-الرأي

افتتحت وزارتي العمل والتعليم دورة تدريبية للمرشدين التربويين حول العمل عن بعد في المدارس الثانوية، تحت رعاية المجلس الوطني للعمل عن بعد.



وجاء الافتتاح في المعهد الوطني للتدريب التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم العالي، بحضور كلاً من أ. محمد طبيل مدير عام خدمات التشغيل، وأ. أحمد النبريص مدير دائر تنمية التشغيل، وممتاز الأغا مدير دائرة التطوير في التعليم العالي، أ. أنور أحمد مدير دائرة الارشاد والتربية الخاصة، وبحضور أ. تسنيم دحلان مدربة الدورة.



وأكد أ. طبيل على أهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية للمرشدين التربويين، لتعريفهم بمهارات ومجالات العمل عن بعد، ونقل خبراتهم إلى طلبة المدارس الثانوية لتحفزيهم وتوجيههم نحو العمل عن بعد، موضحاً أن الدورة التدريبية تأتي في إطار تدخلات الاستراتيجية الوطنية للعمل عن بعد.



من جانبه، أشاد مدير دائرة التطوير في التعليم بدور وزارة العمل في تنفيذ دورات تدريبية متخصصة بمجال العمل عن بعد، لما له من أهمية قصوى للطلبة في سوق العمل الفلسطيني، خاصة في ظل الواقع المعيشي الصعب وتفاقم أعداد الخريجين وندرة فرص التشغيل.



ومن المقرر أن يتم تنفيذ الدورة في عدة مراكز تدريبية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، على فترات متباعدة.

