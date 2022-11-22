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السياحة تعزز الشراكة مع مطران كنيسة بيرفيروس التاريخية

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:45

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غزة-الراي
التقى وكيل وزارة السياحة والآثارد محمد خلة والمدراء العامون في الوزارة مطران كنيسة بيرفيريوس اليكسوس " سفير اليونان ورئيس أساقفة غزة وطبريا" في إطار سعيهم لتعزيز الشراكة مع إدارة الكنائس والأديرة في مجال التوعية المستدامة بالإرث الإنساني الفلسطيني، والتعاون في الحفاظ على المعالم التاريخية وتعزيز الوعي الحضاري و اسناد وحفظ الموروث الثقافي والتاريخي الفلسطيني.


بدوره، أكد د خلة على أهمية الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمعية وكافة مكونات وأطياف المجتمع الفلسطيني.


وتوافق الطرفان علي بذل المزيد من وسائل التوعية المجتمعية واستمرارية الإرشاد التاريخي للوافدين للكنيسة الأثرية وتسهيل المهام والزيارات لها .


من جانبه ،شكر المطران اليكسوس الوزارة على جهودها الدؤوبة في رعاية الأماكن الأثرية والحفاظ على المعالم والمواقع الأثرية المسيحية والإسلامية .


يذكر ان كنيسة بيرفيروس انشئت بتاريخ 425م. بمسعي القديس من بهو كبير ومغطي بأقبية متقاطعة جمالونية وتتركز على اعمدة وتيجان رخامية كورانثية .
وأهدي الوكيل خلة نسخة من الدليل الأثري غزة هاشم بوابة الشام إلى المطران اليكسوس كتكريم لرعايته الكنيسة، وتأكيداً من الوزارة على إحياء قيم التسامح الديني بين المسلمين والمسيحيين.
 

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