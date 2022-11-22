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إخطارات بوقف العمل والبناء في ثمانية منازل غرب سلفيت

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:50

سلفيت – الرأي:

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطارات بوقف العمل والبناء في ثمانية منازل ببلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأوضح رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي، أن قوات الاحتلال سلّمت إخطارات بوقف العمل والبناء في ثمانية منازل، بعضها مأهولة بالسكان، وأخرى قيد الإنشاء في منطقة "الرأس"، و"واد المصالحة"، و"خلة القرن" في المنطقة الشمالية الشرقية للبلدة.

وأضاف عاصي، أن المنازل الثمانية تعود ملكيتها، لكل من: عوني عزيز مرعي، وعمير مرعي، وابراهيم علي، ونبيل أيمن، وأيوب فتحي، ومحمود مرعي، وقتيبة سماره، وتامر سلوم.

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